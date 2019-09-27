جمعية الثقافة والفنون بأبها تحتفي باليوم الوطني بالجبل الأخضر



قدم عدد من شعراء منطقة عسير ليلة أمس أمسية إحتفائية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للملكة وذلك بتنظيم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة عسير وباستضافة الجبل الأخضر.وأقيمت الأمسية على هيئة جولات أدارتها الإعلامية نورة مروعي وشارك فيها كل من الشاعر الحفظي الشهري والشاعر عبدالله الصدامي والشاعرة سحر الشهري والشاعر احمد بن فهير والشاعر احمد الويمني بالإضافة إلى مشاركة أحد أبطال الحد الجنوبي الشاعر عايش القرني. كما تخلل الأمسية عدد من الفقرات ومنها مشاركة الفنان علي الشهري . إضافة إلى مشاركة مدارس بناء الموهبة العالمية من خلال أنشودة وطنية للطالبات ، و مشاركة محاربة الفشل الكلوي الطفلة سارة عسيري بفقرة غنائية ومشاركة أخرى للطالب عبد العزيز الغامدي. كما شارك إعلاميو وإعلاميات منطقة عسير بلوحة تفاعلية عن دوت الخليج لتسجيل مشاعر الحضور فيها مباشرة . وحضر الأمسية رئيس جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد سروي ومدير ومالك الجبل الأخضر عبد الله معدي وممثل هيئة الرياضة عبدالله جرمان وعدد من الإعلاميين والإعلاميات ومشاهير Snapchat، بالإضافة إلى أسر الأطفال المشاركين.

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