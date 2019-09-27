السعودية اليوم / القوات المسلحة المصرية تدمير 33 مخبأ للعناصر الإرهابية



القاهرة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

تمكنت القوات المسلحة والشرطة من تدمير 33 مخبأ للعناصر الإرهابية والقضاء على 118 تكفيريًا بسيناء خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار استكمال جهودهما لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها اليوم أنه تم تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 تكفيريًا عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر مختلفة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء فضلًا عن اكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات وكذلك تدمير 11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

وأوضحت أن الجهود أسفرت أيضا، تدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية.

وأشار البيان إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية للقوات المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية، مؤكدًا استمرار الجهود للقضاء على جذور الإرهاب.

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22:53ت م

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