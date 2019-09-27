سياسي / وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان يبحثون ترتيبات عقد قمة ثلاثية بالقاهرة



القاهرة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

أكد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان خلال اجتماعهم اليوم على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، تطلعهم لانعقاد القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي خلال شهر أكتوبر المقبل بالقاهرة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في تصريح له اليوم بأن الاجتماع الوزاري تطرق للترتيبات اللازمة لعقد هذه القمة حيث أكد الوزير شكري، قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين القاهرة وأثينا ونيقوسيا في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري أطلع الوزيرين على آخر مستجدات المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي، منوهاً بعدم ارتياح الجانب المصر لطول أمد المفاوضات وعدم تحقيق تقدم بها.

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20:58ت م

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