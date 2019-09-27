السعودية | مدير الإدارة العامة للمجاهدين ينقل تعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود لذوي القحطاني والحجريه

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مدير الإدارة العامة للمجاهدين ينقل تعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود لذوي القحطاني والحجريه والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس نقل مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي، اليوم، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لذوي المجاهد مفلح بن سعد القحطاني، والمجاهد سعيد بن مفلح الحجريه، اللذين توفيا بعد تعرضهما لحادث مروري أثناء قيامهما بواجبهم الأمني في منطقة عسير.

جاء ذلك خلال زيارة عزاء قام بها اللواء الشدي لذوي المتوفين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته.

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