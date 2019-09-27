السعودية | الديوان العام للمحاسبة يشارك في أعمال الجمعية العمومية الثالثة والعشرين لمنظمة “الإنتوساي” بروسيا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان العام للمحاسبة يشارك في أعمال الجمعية العمومية الثالثة والعشرين لمنظمة “الإنتوساي” بروسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:36 مساءً, 27 سبتمبر 2019 م المناطق - واس ترأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وفد الديوان المشارك في أعمال الجمعية الثالثة والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، في العاصمة الروسية موسكو والتي عقدت خلال الفترة 25 – 27 سبتمبر 2019م.

وقدم معاليه خلال جلسات الجمعية، مجموعة من التقارير التي تتضمن الموضوعات والأنشطة الخاصة بهذه اللجان وتم اعتمادها من قبل الجمعية.

يذكر أن الجمعية اختتمت أعمالها بصدور إعلان موسكو، الذي تضمن مجموعة من التوصيات من أهمها تشجيع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على المساهمة في مزيد من الشفافية والمساءلة لدعم ومساعدة الأجهزة الحكومية، وتبني نهج استراتيجي في عمليات المراجعة التي تقوم بها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف الوطنية.



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