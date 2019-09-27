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سقوط واجهات محلات في محايل بسبب الأمطار
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم الجمعة على محافظة محايل عسير، تصاحبها زوابع رعدية ورياح شديدة، في سقوط عدد من الواجهات الأمامية للمحلات التجارية، وذلك على طريق الحزام الدائري بالمحافظة.
وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير قد حذرت من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها.
وشدد المدني على ضرورة متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.
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