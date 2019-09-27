قواعد وسلوكيات بعد إطلاق التأشيرة السياحية.. اللبس أبرزها

2019-09-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتمتع المملكة بتراث غني يعود إلى آلاف السنين وثقافة عربية أصيلة، لتقدم أخيرًا فرصة مشاركتها مع العالم بعد فتح الباب أمام السياح للحصول على التأشيرة السياحية.

وتعمل المملكة على تطوير وجهات سياحية جديدة مثل مدينة نيوم والقدية وعدد من المشاريع التي ستوفر مستويات غير مسبوقة من الترفيه في محيط البحر الأحمر، بهدف تقديم تجارب سياحية استثنائية لمن يرغب في قضاء رحلة خالية من الصعوبات.

قواعد منظمة للسلوكيات:

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ولأن المملكة قائمة على الوسطية والتسامح والانفتاح، حرصت على اتخاذ تدابير للتأكد من حسن اطلاع الزوار على ثقافتها وعاداتها، وذلك من خلال مراعاة السلوكيات والممارسات المجتمعية خلال فترة إقامتهم في المملكة.

وأعدت وزارة الداخلية مدونة تعريفية بالقوانين وقواعد اللباقة المراعاة في المملكة، ليتم تقديمها إلى أي شخص يطلب الحصول على التأشيرة السياحية، وهي تهدف إلى التعريف بالعادات والتقاليد وضمان حسن احترام ومبادئ الاحترام المبادل وحسن الضيافة والترحاب.

وبحسب القواعد المنظمة للسلوكيات العامة، على الرجال والنساء مراعاة الحشمة وتجنب ارتداء ملابس ضيقة للغاية أو ملابس تظهر عليها عبارات بذيئة أو صور مخلة، وعلى النساء تغطية الكتفين والركبتين في الأماكن العامة.

كما أن التعبير العلني عن المشاعر لا يناسب الثقافة المحلية، وعلى الزوار تجنب استخدام العبارات أو الإيحاءات النابية.

وأعلنت المملكة فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، وذلك خلال احتفالية نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم في الرياض.