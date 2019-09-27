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شكرا لقرائتكم وفاة والدة السفير محمد آل جابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وفاة والدة السفير محمد آل جابر
متابعات الخليج 365 - الرياض
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر.
وقال السفير محمد آل جابر: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا أمي لمحزونون {إنا لله وإنا إليه راجعون} انتقلت اليوم والدتي معدّية بنت سعد بن جلبان إلى رحمة الله.
وتابع: أسال الرحمن أن يدخلها في واسع رحمته، وأن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته، واعف عنها وأكرم منزلها.
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