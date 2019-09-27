وفاة والدة السفير محمد آل جابر

2019-09-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر.

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وقال السفير محمد آل جابر: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا أمي لمحزونون {إنا لله وإنا إليه راجعون} انتقلت اليوم والدتي معدّية بنت سعد بن جلبان إلى رحمة الله.

وتابع: أسال الرحمن أن يدخلها في واسع رحمته، وأن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته، واعف عنها وأكرم منزلها.