2019-09-27

الزوار من هذه الدول يمكنهم طلب التأشيرة السياحية إلكترونيًّا أو عند الوصول للمملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المملكة، اليوم الجمعة، بدء إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى في تاريخها، لتفتح بذلك أبوابها أمام السياح مختلف دول العالم.

وبدءًا من اليوم بإمكان الزوار من 49 دولة التقدم بطلب تأشيرة إلكترونية أو استصدار تأشيرة عند الوصول إلى المملكة، مما يعني تسريع وتسهيل فرص وإمكانات زيارة المملكة.

Advertisements

أما السياح والزوار من الدول الأخرى فيمكنهم بدورهم الحصول على تأشيرة سياحية لزيارة المملكة عبر القنصليات والسفارات السعودية لدى دولهم.

وتتيح التأشيرة إمكانية الإقامة في المملكة لفترة أقصاها 3 أشهر عند كل زيارة، وهي صالحة لمدة عام كامل، كما أنها تتيح إمكانية الدخول لمرات عديدة خلال فترة الصلاحية.

والدول الـ49 هي: أمريكا وكندا وبروناي وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وماليزيا وأندورا والنمسا والسويد وبلجيكا والصين وكازخستان وبلغاريا وكرواتيا وإسبانيا وقبرص والتشيك والدنمارك وسويسرا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وأيضًا: ألمانيا واليونان وهولندا وأوكرانيا وعنغاريا (المجر) وآيسندا وأيرلندا وسلوفينيا وإيطاليا ولاتفيا وليخنتشتاين وسلوفاكيا وليتوانيا ولوكسمبرغ ومالطة وسان ماريونو وموناكو ومونتينينيغرو (الجبل الأسود)، والنرويج وروسيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وأوقيانيا وأستراليا ونيوزيلندا.