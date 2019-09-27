شكرا لقرائتكم خبر عن دول يحق لسياحها الحصول على تأشيرة الدخول للمملكة عند الوصول تعرف عليها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تستقبل السعودية السياح من جميع أنحاء العالم عن طريق نظام تأشيرات الدخول الجديد، والذي سيُطبَّق اعتباراً من يوم غدٍ (السبت)، ليمكَّن السياح من الحصول على تأشيرة زيارة متعددة لغرض السياحة تمتد عام كامل، مما يتيح لهم الإقامة في المملكة إلى ما يصل إلى 90 يوماً.

ويُعتبر نظام التأشيرات الجديد خطوةً تاريخيةً في مجال السياحة في المملكة، ليشرع أبوابها للعالم لاستشكاف وتذوق جمال كرم الضيافة السعودية، وتراثها الغني، وثقافتها النابضة بالحياة، وجنانها الطبيعية الأخاذة، من جبال أبها وشطآن البحر الأحمر مروراً بكثبان رمال الربع الخالي الذهبية.

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وأتاح نظام التأشيرة السياحية للسائح الحصول عليها بسهولة عبر عدة طرق، حيث يمكن التسجيل عبر المنصة الإلكترونية «أونلاين» أو استخدام ماكينات مجهزة لاستخراج التأشيرة في دقائق. أما الطريقة الأخرى فهي عند الوصول للمنافذ والمطارات (مطار الملك خالد، ومطار الملك عبدالعزيز، ومطار الملك فهد، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومنفذ جسر الملك فهد، ومنفذ البطحاء البري) أو الحصول على التأشيرات من ممثلي السفارات والقنصليات السعودية بالخارج للدول المصرح لها.

وتشمل الدول المصرح لمواطنيها الحصول على التأشيرة عند الوصول للمملكة أو عبر المنصة الإلكترونية الدول التالية: 38 دولة من أوروبا، وهي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وأيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، و7 دول من آسيا، وهي سلطنة بروناي واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أمريكا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، ومن أستراليا مملكة أستراليا ونيوزلندا.

ويسمح نظام التأشيرة السياحية للدول المتبقية بخلاف الـ49 دولة المذكورة بالحصول عليها عبر ممثليات المملكة بالخارج.