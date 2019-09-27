شكرا لقرائتكم خبر عن تيماء: انطلاق مهرجان «ليالي هداج».. ومسرحية «وفاء السموأل» تجذب الزوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - غائب سمر (تيماء)

دشن محافظ تيماء رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة سعد بن نايف السديري اليوم، فعاليات مهرجان ليالي هداج، المقام في موقع بئر هداج التاريخي، وتمتد فعالياته لثلاثة أيام، وشهد مقر المهرجان الذي جاء تحت إشراف لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، إقبالاً كبيراً من الأهالي وزوار المحافظة استمتعوا بمشاهدة عدد من الفعاليات المتنوعة التي تهدف لإبراز الإرث الحضاري والعمق التاريخي للمحافظة، وما شهدته المنطقة من تنمية للحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة خلال العهد السعودي الحاضر.

وتضمنت الفعاليات عدداً من الفقرات المسرحية والمسابقات الترفيهية والأناشيد الوطنية، كما شهد المهرجان خلال يومه الأول أوبريت ملحمة الحضارات والمحاكاة المباشرة للبيوت القديمة وكيفية العيش فيها، وكذلك تعرفوا إلى أساليب الزراعة القديمة والتعليم القديم، بالإضافة إلى عدد من المعارض الزراعية والحرفية والشعبية والمحاضرات الثقافية والفنون الشعبية.

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وخلال اليوم الأول من المهرجان تعرف الزوار والحضور على آلية عمل بئر هداج التي تقع وسط تيماء القديمة في منطقة تعرف باسمها، وتحيط بها أشجار النخيل من جهاتها الأربع، والتي تعد من أكبر الآبار في الجزيرة العربية وأشهرها.

ويعد مهرجان «ليالي هداج» مهرجانا متنوعا شعبيا يحاكي أهالي المنطقة بشكل كامل احتوى على مسرح للطفل لإظهار مواهب الطفل السعودي المتعددة، كما شهد عرضا مشوقا لمسرحية وفاء السموأل بن عاديا مع امرئ القيس وهي من طرائف القصص ولطائف العبر.

وتاريخياً، تعد بئر هداج أقدم بئر عرفها التاريخ بعد بئر زمزم، وإحدى أبرز معالم منطقة تبوك، وتقع وسط تيماء القديمة، ويعود تاريخ حفرها إلى القرن السادس قبل الميلاد ويطلق عليها (بشيخ الجوية) ويبلغ محيط فوهتها 65 متراً ويتراوح عمقها من 11 إلى 12 متراً، والبئر محاطة بالحجارة المصقولة، وتستوعب ما يقارب 100 رأس من الإبل للسقي في وقت واحد أثناء فصل الصيف، وتنقل المياه من البئر بواسطة قنوات حجرية يبلغ عددها 31 قناة.