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محمد بن مسعود - الدمام - عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق السد القطري في دوري أبطال آسيا.
وأدى اللاعبون المشاركون في مباراة التعاون مساء أمس تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبًا رئيسيًّا.
وشارك كاريلو في التدريبات بعد جاهزيته، فيما واصل سلمان الفرج برنامجه التأهيلي.
وحضر جيوفينكو في مستشفى المملكة حيث أجرى أشعة بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.
27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 09:38 PM
عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق السد القطري في دوري أبطال آسيا.
وأدى اللاعبون المشاركون في مباراة التعاون مساء أمس تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبًا رئيسيًّا.
وشارك كاريلو في التدريبات بعد جاهزيته، فيما واصل سلمان الفرج برنامجه التأهيلي.
وحضر جيوفينكو في مستشفى المملكة حيث أجرى أشعة بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.
، الهلال: كاريلو جاهز للسد.. وأشعة لجيوفينكو ،
المصدر : الخليج 365
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