الان تتابع القبض على “عصابة خطف عمال الوقود” في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:55 م, 27 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 ألقت الجهات الأمنية القبض على أشخاص اختطفوا أحد العاملين في محطة للوقود بالرياض، وذلك بإركابه بالقوة لغرض سلب المبالغ المالية التي بحيازته. وقالت مصادر لـ”الخليج 365”: “تبين أنهم ارتكبوا 3 حوادث أخرى في نفس اليوم وبنفس الإسلوب”.

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