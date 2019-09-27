مانشستر يونايتد وأرسنال.. صراع مبكر على مراكز أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم مواجهة مثيرة ومنافسة قوية بين مانشستر يونايتد وأرسنال في إطار الصراع المبكر بين الفرق الكبيرة على أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومع تقارب المستويات بين فرق عدة ورغبة كل فريق في المنافسة بقوة على المقاعد الأوروبية، يتطلع كل من الفريقين إلى فرض سيطرته وانتزاع فوز ثمين يقربه خطوة من ضمان أحد المراكز المؤهلة.

ويلتقي الفريقان في ختام مباريات المرحلة السابعة الاثنين المقبل على استاد «أولد ترافورد» في مدينة مانشستر الإنجليزية.

ويتصدر ليفربول المسابقة برصيد 18 نقطة من خلال إحراز العلامة الكاملة حتى الآن، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

ويحتل ليستر سيتي وأرسنال وويستهام المراكز الثلاثة التالية برصيد 11 نقطة لكل منهم بفارق نقطة واحدة أمام بورنموث السادس، فيما يحتل توتنهام ومانشستر يونايتد وبيرنلي وشفيلد يونايتد وتشيلسي وكريستال بالاس المراكز من السابع إلى الـ12 برصيد 8 نقاط لكل منها.

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ومع تساوي أو تقارب عدد من الفرق في رصيد النقاط، تمثل المباراة بين مانشستر يونايتد وأرسنال الاثنين المقبل مواجهة بست نقاط.

ويسعى توتنهام للتخلص من البداية المهتزة له في الموسم الحالي من خلال مباراته المرتقبة اليوم أمام ضيفه ساوثهمبتون. ومثلما هو الحال لدى مانشستر يونايتد، حقق توتنهام فوزا واحدا فقط في آخر 5 مباريات، كما خرج مبكرا من كأس الرابطة بالهزيمة بركلات الترجيح أمام فريق كولشيستر يونايتد الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية.

ويأمل ليفربول في تعزيز صدارته ومواصلة انتصاراته المتتالية عندما يحل ضيفا على شيفيلد في افتتاح مباريات المرحلة اليوم، فيما يحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون.

وفي المقابل، أفاق مانشستر سيتي من هزيمته المفاجئة أمام نورويتش سيتي وحقق فوزا كاسحا 8 /‏ صفر على واتفورد ليكون أكبر فوز في تاريخ مشاركات الفريق بالدوري، كما جاء بفارق هدف واحد فقط أقل من أكبر فوز لأي فريق في تاريخ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل إيفرتون المركز الرابع عشر في جدول المسابقة برصيد سبع نقاط، حيث حقق انتصارين فقط في المباريات الست التي خاضها حتى الآن.

وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي أستون فيلا مع بيرنلي وتشيلسي مع برايتون وكريستال سيتي مع نورويتش سيتي وولفرهامبتون مع واتفورد وبورنموث مع ويستهام اليوم، وليستر سيتي مع نيوكاسل غدا.