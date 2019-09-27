شيلفي يغيب عن نيوكاسل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضح المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي ستيف بروس أن لاعب خط الوسط جونجو شيلفي سيغيب عن الفريق لأسابيع قليلة بسبب إصابته بتمزق في أوتار الساق.

وقال بروس في تصريحاته للصحفيين أمس إن لاعب خط وسط ليفربول السابق، تعرض للإصابة خلال المباراة أمام برايتون قبل أيام، مضيفا «جونجو شيلفي يعاني من تمزق من الدرجة الثانية في أوتار الساق، وسيغيب لأسابيع قليلة».

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه نيوكاسل لمواجهة ليستر سيتي غدا.