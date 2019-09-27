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شيلفي يغيب عن نيوكاسل

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضح المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي ستيف بروس أن لاعب خط الوسط جونجو شيلفي سيغيب عن الفريق لأسابيع قليلة بسبب إصابته بتمزق في أوتار الساق.

وقال بروس في تصريحاته للصحفيين أمس إن لاعب خط وسط السابق، تعرض للإصابة خلال المباراة أمام برايتون قبل أيام، مضيفا «جونجو شيلفي يعاني من تمزق من الدرجة الثانية في أوتار الساق، وسيغيب لأسابيع قليلة».

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه نيوكاسل لمواجهة ليستر سيتي غدا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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