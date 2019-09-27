اليويفا يعاقب جماهير ريد ستار الصربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس نادي ريد ستار بلجراد الصربي بعدم حضور مشجعيه للمباراة التي يحل فيها ضيفا على توتنهام الإنجليزي في 22 أكتوبر المقبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب السلوك العنصري لجماهيره في مباراة بالتصفيات.

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وسيخوض ريد ستار المباراة المقررة في العاصمة البريطانية لندن، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالبطولة الأوروبية، دون حضور جماهيره إلى جانب تغريمه 50 ألف يورو (54 ألفا و600 دولار). وكان ريد ستار قد تلقى عقوبات مختلفة بسبب سلوك جماهيره خلال الموسم الماضي، من بينها خوض مباراة على ملعبه دون حضور جماهيري.

وأعلنت عقوبة جديدة أمس على ريد ستار إثر الهتافات العنصرية لمشجعيه في المباراة أمام هلسنكي في يوليو الماضي، في إياب الدور التأهيلي الثاني للبطولة الأوروبية.

كذلك أعلن اليويفا أمس معاقبة نادي طرابزون سبور التركي بغرامة قيمتها 50 ألف يورو إلى جانب إغلاق جزء من مدرجات استاده، تضم 5 آلاف مقعد، في مباراته المقررة أمام بازل السويسري بعد أيام في بطولة الدوري الأوروبي. وتلقى طرابزون سبور العقوبة إثر قيام مشجعيه بإلقاء مقذوفات إلى أرضية الملعب خلال مباراة الفريق أمام سبارتا براغ التشيكي ضمن تصفيات البطولة في أغسطس الماضي.