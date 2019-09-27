38 مشجعا ليوفنتوس محرومون من الاستاد سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فرضت الشرطة الإيطالية أمس عقوبات الحرمان من دخول الاستاد على 38 من المشجعين المشاغبين (هوليجانز) المتعصبين لفريق يوفنتوس.

وأوضحت الشرطة أن أربعة من الهوليجانز تلقوا العقوبة لفترة قياسية، حيث حرموا من دخول الاستاد لمدة 10 أعوام.

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وفرضت العقوبة لمدة 7 أعوام بحق 4 آخرين ولمدة 6 أعوام بحق 4 ولمدة 5 أعوام بحق 3 ولمدة 4 أعوام بحق 23 مشجعا مشاغبا.

وأشارت الشرطة إلى أن جميع الذين فرضت بحقهم العقوبات ينتمون لمجموعات من الهوليجانز وقد خضعوا لتحقيقات جنائية أسفرت في وقت سابق من سبتمبر الحالي عن اعتقال 10 أشخاص.

وبدأت التحقيقات إثر قيام مجموعات الهوليجانز بتوجيه تهديدات لمسؤولين في النادي بعد أن توقف يوفنتوس عن إصدار تذاكر مجانية أو بأسعار مخفضة.