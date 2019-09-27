إلحاق المدربين المتفوقين في التايكوندو بدورة دولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري المدربين الحاصلين على درجة التفوق في الدورة التمهيدية لمدربي التايكوندو التي اختتمت أخيرا بالرياض بمشاركة 76 مدربا وطنيا بالترشيح لدورة دولية.

وهنأ العمري المدربين المتفوقين وهم: مدرب الجبلين مبارك الدوسري، مدرب القادسية علي الهاشم، وهاني زين الهاجوج (مدرب واعد)، حيث جاء تفوقهم بحصولهم على معدل 100 من خلال تقييمهم من محاضري الدورة في مجال التدريب الرياضي وتدريب المدربين واختبار اللياقة البدنية واختبار اللائحة الفنية.

ووعد العمري بترشيح هؤلاء المدربين للالتحاق بدورة دولية على نفقة اتحاد اللعبة، بجانب تكريمهم في أقرب فرصة دعما وتشجيعا للمدرب الوطني والنهوض بمستواه الفني والعلمي.