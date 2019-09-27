التأشيرة السياحية تفتح أبواب المملكة للعالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس التأشيرة السياحية بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة، فيما تحتل السعودية المرتبة الـ22 عالميا وتطمح للوصول إلى المرتبة الـ5 في استقطاب السياح بحلول 2030، ويتسنى للسياح من 49 دولة التقدم للحصول على التأشيرة من خلال المنصة الالكترونية، أو الحصول عليها من خلال مطارات المملكة عند الوصول عبر مكاتب الجوازات، وسياح باقي الدول يمكنهم التقدم بطلب الحصول على التأشيرة عبر ممثليات المملكة بالخارج.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للاستثمار وقعتا عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات استثمارية محلية وعالمية في قطاع السياحة؛ بقيمة إجمالية تبلغ نحو 100 مليار ريال.

وتمثل مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم الإعلان عنها أمس في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض؛ الفرص الواعدة في القطاع السياحي بالمملكة، كما تعكس الإمكانات الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع محليا وعالميا.

وشهد حفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بإشراف من هيئة السياحة بين مؤسسات وطنية ونظيراتها الأجنبية. كما شهد توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة الاستثمار وعدد من مختلف الشركات الإقليمية والعالمية.

وفي سياق حفل التوقيع؛ سلمت هيئة الاستثمار رخصتين استثماريتين بقيمة إجمالية تبلغ 272.5 مليون ريال، كانت الأولى لشركة كيرتين هوسبيتاليتي الأيرلندية، لتطوير محفظة مشاريع متعددة الأهداف حول المملكة، والثانية لشركة تيترابيلون البريطانية، للتعاون مع شركات تقديم الخدمات السياحية من شمال أمريكا وأوروبا وآسيا.

كما شهد الحفل إعلان عدد من الشركات كان من ضمنها شركة الشايع وشركة شمول العقارية وفنادق راديسون ومجموعة سيرا القابضة -استثمارهم في القطاع السياحي بالمملكة بقيمة إجمالية تبلغ 36.25 مليار ريال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب أنه يوجد حاليا 40 مليون زيارة في العام لمواطنين وأجانب قادمين من الخارج، والمستهدف الوصول إلى 100 مليون زيارة، مشيرا إلى أن العمرة تمثل النسبة الأعلى من هذه الزيارات، يليها القدوم بغرض السياحة ثم الأعمال وزيارة الأقارب داخل المملكة.

ولفت إلى أن الدخل القومي للسياحة يتراوح في دول العالم بين 10% إلى 18%، وفي المملكة النسبة لا تزيد عن 3.5%، وتمثل الوظائف في قطاع السياحة 10% من إجمالي وظائف أي دولة، مضيفا «لدينا 600 ألف وظيفة لها علاقة بالسياحة، بينما المستهدف الوصول إلى مليون وظيفة».

وقال الخطيب إن المملكة بحاجة إلى 550 ألف غرفة فندقية إضافية بحلول 2030 تشمل وظائف الفنادق، النقل بمختلف فئاته، المرشدين السياحيين، الضيافة، التغذية، مبينا أنه لتنشيط الاستثمار في القطاع السياحي سيجري إطلاق صندوق التنمية السياحي برأسمال 15 مليار ريال لدعم المشاريع السياحية النوعية.

-01 مذكرات تفاهم واتفاقيات بإشراف هيئة السياحة:

مذكرتا تفاهم بين شركة الخزامى ومشروع مياسم ومشروع هاربور؛ للعمل على مشاريع استثمارية في القطاع العقاري وقطاع الأغذية والمشروبات وإدارة المرافق وتقديم الخدمات

مذكرة تفاهم وقعتها هيئة تطوير بوابة الدرعية مع جريج نورمان لتصميم ملاعب الجولف، لبناء ملعب للجولف في وادي صفار

اتفاقية وقعتها هيئة تطوير بوابة الدرعية مع أمان ريزورتس لبناء فندق من أربعين غرفة في حي البجيري

مذكرة تفاهم وقعتها الخطوط السعودية مع نيوم لإطلاق أولى الرحلات التجارية إلى نيوم

مذكرة تفاهم وقعتها الخطوط السعودية مع شركة البحر الأحمر للتطوير، لتسويق المشروع كوجهة سياحية عالمية فاخرة

اتفاقية وقعتها الخطوط السعودية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا

-02 مذكرات تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركات إقليمية وعالمية:

مذكرة تفاهم مع تربل فايف قروب، لتطوير عدد من المشاريع السياحية ومشاريع الفندقة والترفيه حول المملكة بقيمة 37.5 مليار ريال

مذكرة تفاهم مع شركة ماجد الفطيم، بقيمة 20 مليار ريال وبواقع فرص وظيفية تصل إلى 12,000 فرصة وظيفية؛ لبناء سوق تجاري وترفيهي تتوفر فيه أكبر حلبة جليد مغلقة للتزلج وحديقة للثلج

مذكرات تفاهم مع إف تي جي دفلوبمنت وأويو رومز وننكنق قروب/‏عجلان بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار ريال

باكورة الفرص القادمة

«مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة هي باكورة الفرص الاستثمارية القادمة في قطاع السياحة السعودي. قطاع السياحة في المملكة هو القطاع الأكثر نموا في العالم. وستشهد السعودية تأسيس شركات عالمية أخرى لأعمالها في السوق السعودي، بالنظر إلى ما تتميز به المملكة من معالم وثقافة وجمال طبيعي يحظى بتقدير عالمي».

أحمد الخطيب

سوق سياحي حيوي

«المملكة تحظى بقطاع سياحي يتمتع بكامل العناصر الأساسية التي تكمن في إيجاد سوق سياحي حيوي، والقطاع الخاص له دور كبير في المساهمة بالسوق السياحي السعودي وازدهاره. تقوم الهيئة العامة للاستثمار على دعم وتمكين المستثمر المحلي والأجنبي عبر حصر وتطوير الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات البينية وتطوير الإصلاحات التنظيمية. ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعتها هيئة الاستثمار وهيئة السياحة تعد تطورا استراتيجيا على صعيد خلق اقتصاد متنوع مستدام».

المهندس إبراهيم العمر ـ محافظ الهيئة العامة للاستثمار

- تسليم رخصتين استثماريتين بقيمة 272.5 مليونا

أماكن تستحق الزيارة في السعودية

- مدائن صالح

«مدينة الثموديين» في الألفية الثالثة ق.م، وأول موقع أثري في السعودية، تقع في مدينة «العلا».

- الدرعية التاريخية

عاصمة الدولة السعودية الأولى، وهي رمز وطني مهم في تاريخ المملكة.

- جدة التاريخية

نقطة التحول التاريخية في عصر صدر الإسلام حينما اتخذها الخليفة عثمان ميناء لمكة المكرمة.

- الرسوم الصخرية في حائل

رابع المواقع الأثرية المدرجة في «اليونيسكو» ويعود تاريخها إلى أكثر من 10 آلاف عام.

- واحة الأحساء

أكبر وأشهر واحات النخيل الطبيعية في العالم بأكثر من 3 ملايين نخلة.

- درب زبيدة

طريق حجاج الكوفة، سمي بذلك نسبة إلى زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد.

- سكة حديد الحجاز

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بناها السلطان عبدالحميد الثاني في 5 /‏5 /‏1318 هـ.

- طريق الحج الشامي

أقدم طريق سارت عليه قوافل الحجاج المسلمين بعد طريق (مكة - المدينة).

- طريق الحج المصري

أحد طرق الحج المهمة في التاريخ الإسلامي، ويربط مصر بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

- قرية رجال ألمع

تقع في منطقة عسير، تربط بين القادمين من بلاد الشام واليمن.

- قرية ذي عين

في مدينة الباحة يعود تاريخها إلى نهاية القرن العاشر الهجري.

- قرية الفاو

عاصمة مملكة كندة الأولى، تقع على بعد 700 كلم جنوب غرب الرياض.

- بئر حمى

معبر القوافل التجارية في الجزيرة العربية، تقع بين نجران ووادي الدواسر.

- حي الدرع

يقع بدومة الجندل ويرجع تاريخه إلى الفترة النبطية.

مواصفات طلب التأشيرة

الحد الأدنى لسن المتقدم ألا يقل عن 18 عاما

المتقدم دون السن المسموح به يتطلب وجود ولي أمره

يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة

الرسوم غير مسترجعة في حالة الرفض

غرامات تجاوز مدة الإقامة المسموحة 100 ريال عن كل يوم في حال عدم المغادرة بعد انتهاء التأشيرة

ديانة المتقدم لا تؤثر على الطلب

الكفيل غير مطلوب

الاتفاقيات الثنائية

بإمكان مواطني الدول التي أبرمت معها المملكة اتفاقيات ثنائية التقديم على تأشيرة

الزيارة من خلال التأشيرة الالكترونية، أو عند الوصول، أو عبر ممثليات المملكة بالخارج (الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كوريا الجنوبية، اليابان)

الوقت المستغرق: من 5 إلى 30 دقيقة في معظم الحالات

التدقيق قبل إصدار التأشيرة وبطاقة الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى المملكة

ستتحقق شركة الطيران من التأشيرة الالكترونية أو أهلية الحصول على تأشيرة عند الوصول

باستثناء مواطني أمريكا، الذين لديهم مدة إضافية 6 أشهر بعد انتهاء جواز السفر للتقديم للحصول على تأشيرة الزيارة

المجموعة (ب): تأشيرة عبر ممثليات المملكة بالخارج

المستندات المطلوبة للحصول على التأشيرة

إثبات مقر الإقامة

تذكرة عودة

إثبات وظيفة

كشف حساب بنكي

الهوية

عنوان السكن

خط سير الرحلة

ممارسة الأنشطة المرتبطة بالسياحة

تأدية شعائر العمرة في غير موسم الحج

بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة

يمكن للسائح الإقامة لمدة أقصاها 90 يوما خلال السنة الواحدة

440 ريالا عبارة عن

300 ريال رسوم أساسية + التأمين الطبي 140 ريالا + رسوم أخرى كضريبة القيمة المضافة ورسوم المعاملة

- تنتهي صلاحيتها خلال سنة واحدة من صدورها

الوقت المستغرق لإصدار التأشيرة من 1 إلى 2 أيام عمل

أهلية الدول:

المجموعة (أ):

49 دولة مؤهلة للتأشيرة الالكترونية والتأشيرة عند الوصول

المجموعة (ب):

الدول المتبقية كافة بخلاف المجموعة (أ) مؤهلة لتأشيرة السياحة عبر ممثليات المملكة بالخارج.

الدول الـ49 موزعة على:

38 دولة أوروبية:

النمسا، بلجيكا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، إيرلندا، موناكو، أندورا، روسيا، مونتيرو، سان مارينو، أوكرانيا، إنجلترا، بلغاريا، رومانيا، كرواتيا، قبرص.

7 دول آسيوية:

سلطنة بروناي، اليابان، سنغافورة، ماليزيا، كوريا الجنوبية، كازاخستان، الصين.

دولتان من أمريكا الشمالية:

الولايات المتحدة، كندا.

دولتان من أستراليا: مملكة أستراليا، نيوزيلندا.

لماذا يسافر الناس؟

1.4 مليار سائح حول العالم، وتتوزع اهتماماتهم السياحية على:

45 % ينشدون البحر والجزر والمناظر الطبيعية

30 % يبحثون عن التاريخ والتراث

النسبة المتبقية موزعة بين زيارة الأصدقاء والأهل والمؤتمرات والترفيه

منافذ الدخول الرئيسة التي يمر السياح عبرها: