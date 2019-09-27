خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في وفاة رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق جاك شيراك.

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وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «تلقينا نبأ وفاة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسمنا وشعب وحكومة المملكة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الرئيس ماكرون في وفاة رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق جاك شيراك.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».