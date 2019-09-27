صقل مهارات 1199 خريجا لحماية أمن المنشآت والتدخل السريع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود شهد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني أمس الأول حفل تخريج دورة تخصص دوريات أمن وحراسة المنشآت والبحث والتفتيش رقم 2 ورقم 19، وذلك بمعهد محمد بن نايف لحماية وأمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.

وأوضح قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد الطويرقي أن عدد الخريجين لهذه الدورة 1199 خريجا جرى تدريبهم على جميع الدورات التأسيسية والتخصصية لحماية وأمن المنشآت والتدخل السريع ومكافحة الإرهاب والرماية على كافة أنواع الأسلحة لمواجهة جميع التحديات.

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وأكد حرصهم على النهوض بالعملية التدريبية في القوات بطريقة ممنهجة ومقننة للاستفادة من هذه المخرجات في صقل نواحي الموهبة والإبداع مع التأكيد على القيم الإنسانية في التعامل مع الآخرين، وزيادة مهارات وقدرات رجال قوات أمن المنشآت بما يحقق أعلى درجات السلامة الأمنية الميدانية وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة والثقة بالنفس وسرعة اتخاذ القرار.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين عبروا فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز لانضمامهم لزملائهم في ميدان العز والشرف.

ثم بدأ العرض العسكري، وبعده فرضية «الاشتباك والسيطرة» التي استعرض الخريجون من خلالها ما تعلموه من مهارات اكتسبوها خلال فترة التدريب في مجال مكافحة الإرهاب والتدخل السريع والمهارات القتالية وافتكاك الأسلحة النارية والبيضاء والسيطرة على المعتدين، ثم أدى الخريجون القسم.

وفي نهاية الحفل كرم القحطاني الأوائل والمتفوقين والمشرفين على الدورة، متمنيا لهم التوفيق والسداد.