الفعاليات الشبابية في جازان تجذب 1000 مشارك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بمشاركة نحو 1000 شاب وفتاة بدأ برنامج «الفعاليات الشبابية» في الكورنيش الشمالي بجازان، والتي شملت ألعاب جازان زمان وبرامج رياضية متنوعة ومسابقات ثقافية وبرامج الفن التشكيلي والعرض المسرحي «التعصب الرياضي».

وأوضح مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عقيل صعابي أن الفعاليات الشبابية شملت في يومها الأول ماراثون المشي للرجال بتنظيم فريق مشاة جازان، حيث شارك 70 متسابقا لمسافة 4 كلم، إلى جانب سباق للنساء بتنظيم من كلية التربية للبنات بجامعة جازان، حيث جرى تكريم الفائزين والفائزات في السباقين، مبينا أن الفعاليات تختتم اليوم.

يذكر أن هناك معرضا توعويا على هامش الفعاليات تنفذه المديرية العامة لمكافحة المخدرات ويهدف لتوعية الشباب بأخطار المخدرات، والمعرض الصحي الذي تنفذه صحة جازان، حيث يقدم قياسات الضغط والسكر والسمنة للزوار والزائرات بمشاركة فرق طبية متخصصة للرجال والنساء.