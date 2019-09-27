ترشيح 200 طالب وطالبة للابتعاث في تخصص التمريض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية ملتقى بمشاركة أعرق الجامعات البريطانية، وهي جامعة بيرمنجهام التي تصنف من ضمن أفضل مئة جامعة على مستوى العالم، وأفضل عشر جامعات في تخصص التمريض عالميا، وجامعة نوتينجهام التي تحتل المرتبة الـ28 عالميا في تخصص التمريض، وجامعة كوينز التي تحتل المرتبة الـ20 عالميا في مجال التمريض، وجامعة كوفنتري وجامعة يوكلان، فيما رشح 200 طالب وطالبة للابتعاث.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون مع الجامعات وعقد الشراكات والاستفادة من المخرجات الطبية، لتشغيل المدن الطبية مستقبلا والاستنارة بخبرات الجامعات والمستشفيات الأمريكية والبريطانية، بما يخدم استراتيجية المدن الطبية ورؤيتها في التميز الطبي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إنفاذا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

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وتضمن الملتقى إقامة محاضرات تعريفية وورش عمل للتعريف بأنظمة ولوائح الابتعاث، إضافة إلى اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية من قبل منسوبي الجامعات البريطانية لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية لدى المرشحين وتسهيل عملية الحصول على القبول الفوري.

وأفاد الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور سعود الرشيدي بأن المدينة الطبية في الرياض هي أحد أبرز وأكبر المشاريع التي وضع حجر الأساس لها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في بداية هذا العام، حيث تحتوي على 2400 سرير في كل من الرياض وجدة، وفي كل مدينة مستشفى رئيس، وسبعة مستشفيات متخصصة، وهي مستشفى الأورام، مستشفى الأطفال، مستشفى التأهيل الطبي، مستشفى الجراحات المتخصصة، مستشفى الأعصاب والعظام، مستشفى النساء والولادة، مستشفى القلب والأوعية الدموية، مستشفى الطب النفسي.

وأضاف بأن هذه المستشفيات تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية في المدن الطيبة، مشيرا إلى أن رسالة المدن الطبية بوزارة الداخلية هي الاستخدام الأمثل للخبرات الطبية والتقنية الحديثة؛ لتقديم خدمة طبية بجودة عالية تحوز على رضا المريض.