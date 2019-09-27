تكريم قائد كشفي منح قلادة الكشاف العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - وادي الدواسر
كرمت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، القائد الكشفي مبارك الدوسري، بمناسبة منحه قلادة الكشاف العربي، وذلك في الحفل الذي أقامته الإدارة أمس الأول بقصر الثقافة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بحضور محافظ وادي الدواسر بالنيابة الدكتور أحمد العلم، وعدد من مسؤولي الجهات الرسمية والأهلية بالمحافظة، والذي منحته إياه المنظمة الكشفية العربية مطلع سبتمبر الحالي خلال انعقاد المؤتمر الكشفي العربي الـ29 في شرم الشيخ.
وجاء منحه تلك القلادة لما كان له من دور بارز في المؤتمرات الكشفية العربية من حيث تقديم البحوث، التي لها أثر في خدمة الحركة الكشفية العربية والنهوض بها. وحصل الدوسري على عدد من الأوسمة الكشفية، من أبرزها وسام الخدمة العامة عام 1994، ووسام تأسيس رابطة الرواد عام 1999، ونوط التميز في العلاقات والإعلام عام 2007، ووسام الصداقة الأمريكي عام 2004، ووسام القيادة الفضي عام 2008.
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