14 سلوكا يجب تعلمها في الصالات الرياضية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هل تنزعج من الناس عندما تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية لممارسة التمرين؟ هل أنت مصدر إزعاج للآخرين؟

بعض الصالات الرياضية تضع تعليمات بما تفعله وما لا تفعله، ولكن كثيرين لا يفعلون ذلك، ومن المفترض أن تكون آداب اللياقة البدنية أمرا محسوما، لكننا نعلم جميعا أن التصرفات السليمة في بعض الأحيان ليست شائعة. لذا، قبل أن تزعج مستخدمي الألعاب الرياضية الآخرين عن غير قصد، إليك بعض الآداب التي يجب اتباعها في الأندية الرياضية، راقب هذه الأخلاقيات واجعل تمرينك الرياضي تجربة ممتعة ليس لك فحسب، بل للآخرين أيضا.

1 لا تسبب الفوضى

أعد الأوزان إلى مكانها الصحيح بعد استخدامها، حيث إن عدم فعل ذلك يخلق نوعا من الفوضى وحوادث محتملة، بسبب تركك للأوزان في غير مكانها.

2 لا تصدر أصواتا عالية

بعض الناس يهتفون بصوت عال لرغبتهم في التركيز، وبعضهم من أجل لفت الانتباه، في جميع الأحوال حاول ألا يكون صوتك عاليا لدرجة إزعاج الآخرين.

3 لا تتذاك

لا تخبر الآخرين بما يجب عليهم فعله دون أن يطلبوا منك ذلك، بإمكانك التحدث للمدرب لتنبيههم.

-4 كن نظيفا

حافظ على نفسك نظيفا في جميع الأوقات، لا ترتد القميص نفسه أو الجوارب التي ارتديتها في التمرين الأخير، خذ حماما سريعا، فالأماكن المغلقة تسبب انتشار الروائح.

5 - لا تتحدث كثيرا

يمكنك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لأسباب اجتماعية، قد تذهب لتكوين صداقات والدردشة مع الناس. ما لا تعرفه هو أن كثيرا من الناس لا يحبون ذلك.

6 - لا تكن أنانيا

هل تدرك أن معدات الصالة الرياضية للجميع، عندما تستريح لا تفعل ذلك على الآلات، سيرغب آخرون في استخدامها أثناء الراحة بين المجموعات.

7 - استخدم منشفة

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إذا كنت تتعرق بغزارة، امسح عرقك. فمن غير الصحي أن تتعرق في كل مكان، يصبح الأمر أكثر سوءا عند تركك بقع العرق على المقاعد والأجهزة.

8 - لا تحتكر الأجهزة لنفسك

إن لاحظت ازدحام المكان لا داعي لأن تستغرق ساعة على الجهاز، اختصر الوقت لتعطي الفرصة لغيرك ثم واصل الأمر حين يخلو المكان مرة أخرى.

9 - لا تترك قوارير المياه الفارغة

من المزعج للغاية أن يأتي أحد ليستخدم جهازا ويرى قارورة مياه فارغة، تخلص من المناديل والقوارير الخاصة بك قبل أن تترك الجهاز وضعها في مكانها.

10 - لا تقف وسط المكان

في حالة الازدحام لا تكن كالضائع وتقف وسط المكان دون أن تتحرك، فوقوفك كالتمثال في الوسط يضايق الآخرين.

11 - لا تفسد الأجهزة فهي ليست ملكك

إن لم تعرف كيف تستخدم الجهاز اسأل، ولا تتصرف بعنف مع الجهاز مما يتسبب في تعطله، تذكر أنه ليس ملكك، بل هو للجميع.

12 - ما لا يعجبك قد يعجب الآخرين

لا تطلب من إدارة النادي إيقاف الموسيقى لأنك لا ترغب في سماعها. تذكر أنك لست المشترك الوحيد، ضع سماعات لتحجب الصوت، وتذكر أن البعض يحتاج إلى صوت ليعمل.

13 - ابتسم للآخرين فأنت في ناد رياضي

لا تكن عبوسا في وجه الآخرين، فالرياضة روح قبل أن تكون ممارسة.

14 - المسبح للجميع

تذكر دوما خلال فترة تعلم السباحة ألا تقفز في المسبح أو تسبح بعنف بجوار من لا يعرف السباحة، فكما أنه من حقك أن تسبح، من حق الآخرين أن يشعروا بالراحة، فإما أن تترك المسبح لهم في تلك الفترة أو اسبح بعيدا عنهم وبهدوء.

كن حساسا تجاه الآخرين، وعندما تتضايق من بعض السلوكيات غير الأخلاقية، دون ملاحظة ذهنية بعدم فعل الشيء نفسه، هل لاحظت سلوكيات ضايقتك؟! شاركها معنا.