السعودية | السعودية تفتح أبوابها للسياح.. واستقطاب 115 مليار ريال

شكرا لقرائتكم السعودية تفتح أبوابها للسياح.. واستقطاب 115 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السعودية رسمياً فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم بإطلاق التأشيرة السياحية.

وكشفت الرياض عن استقطاب 115 مليار ريال، خلال احتفالية نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الجمعة، في الرياض بحضور صناع السياحة والمستثمرين الدوليين.

وشارك في الاحتفالية، التي تزامنت مع يوم السياحة العالمي، حشد من صناع السياحة والمستثمرين الدوليين، بحضور رئيس منظمة السياحة العالمية زوراب بولو كاشيفيلي، ورئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي غلوريا جيفارا.

ترحيب بالمستثمرين

وقال رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، أحمد الخطيب، إنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، بدأنا العمل الجاد لتكون المملكة وجهة سياحية عالمية، وتزامن ذلك مع إطلاق مشروعات سياحية كبرى، وإقرار تنظيمات محفزة للاستثمار في القطاع السياحي، بما ذلك إقرار استراتيجية السياحة الوطنية.

وأضاف: "إننا الليلة لا نقتصر على فتح أبوابنا للزوار فقط، بل نرحب بالمستثمرين سيدات ورجال الأعمال، حيث الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في مجالات السياحة، وبهذا نحقق رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".

واعتبر الخطيب أن المملكة في هذه اللحظة التاريخية تفتح أبوابها للعالم، وإننا شعب من طبعه الترحاب بالزائر وإكرام الضيف، من هذا المنطلق سيرى السياح أن الحفاوة والضيافة والكرم وجمال الطبيعة والعمق الحضاري مفردات هامة في بلدنا.

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115 مليار ريال

وأعلن الخطيب "عن استقطاب 115 مليار ريال حتى الآن، وهذا يؤكد ثقة العالم بمتانة السوق السعودي وفرصه الواعدة".

وأوضح أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 بدأنا العمل الجاد لتكون المملكة وجهة سياحية عالمية، وتزامن ذلك مع إطلاق مشروعات سياحية كبرى وإقرار تنظيمات محفزة للاستثمار في القطاع السياحي، بما في ذلك إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.

وقال الخطيب "إن المواقع المسجلة ضمن التراث العالمي، تمثل بعض ما تحتضنه المملكة من تراث حضاري ثري ومواقع سياحية خلابة"، مشيراً إلى أن "هناك أكثر من 10 آلاف موقع تاريخي، وهذه المواقع هي الأخرى تمثل فرصاً استثمارية واعدة".

49 دولة بتأشيرة إلكترونية

وفور الإعلان عن بدء استقبال المملكة للسياح، بات متاحاً لجميع دول العالم الحصول على التأشيرة السياحية، وسيتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور الوصول إلى المملكة.

ووفقاً لاستراتيجية السياحة الوطنية، ستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن.

وستكون المملكة بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10% بدلاً من 3% من إجمالي الدخل القومي حالياً، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى مليون وست مئة ألف وظيفة، مقابل 600 ألف وظيفة حالياً.