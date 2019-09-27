، غداً.. صالة المدينة تشهد  نهائي سوبر السلة السعودية الثاني ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تشهد الصالة الرياضية بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز غداً السبت عند الساعة 7 مساءً، إقامة مباراة سوبر كرة السلة السعودية على كأس الهيئة العامة للرياضة والتي ستجمع فريقي أحد والفتح، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد وأعضاء مجلس الإدارة.
وينتظر أن يظهر اللقاء بصورة قوية ومتكافئة لتقارب المستوى الفني للفريقين، إضافة إلى الحضور الجماهيري.
وكان الاتحاد السعودي لكرة السلة قد أكمل كافة الاستعدادات للقاء مع مكتب هيئة الرياضة في المدينة، إلى جانب رصده مكافأة للفائز إضافة إلى كأس البطولة والميداليات الذهبية.
من جهته أوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالإله الشعيل، أن هذا اللقاء يمثل السوبرالثاني التي ينظمها اتحاد السلة بين بطل الدوري والكأس، متمنياً أن تظهر المباراة بصورة قوية تعكس المستوى الحقيقي لكرة السلة السعودية..
وأشار الشعيل إلى إسناد اللقاء لطاقم تحكيمي مكون من عادل سليس وأحمد الصالح ومازن الأسمري، متوقعاً حضوراً جماهيرياً كبيراً خاصة وأن جماهير المدينة عرف عنها حبها وعشقها للعبة كرة السلة والتشجيع المثالي.
غداً.. صالة المدينة تشهد نهائي سوبر السلة السعودية الثانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-27
تشهد الصالة الرياضية بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز غداً السبت عند الساعة 7 مساءً، إقامة مباراة سوبر كرة السلة السعودية على كأس الهيئة العامة للرياضة والتي ستجمع فريقي أحد والفتح، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد وأعضاء مجلس الإدارة.
وينتظر أن يظهر اللقاء بصورة قوية ومتكافئة لتقارب المستوى الفني للفريقين، إضافة إلى الحضور الجماهيري.
وكان الاتحاد السعودي لكرة السلة قد أكمل كافة الاستعدادات للقاء مع مكتب هيئة الرياضة في المدينة، إلى جانب رصده مكافأة للفائز إضافة إلى كأس البطولة والميداليات الذهبية.
من جهته أوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالإله الشعيل، أن هذا اللقاء يمثل السوبرالثاني التي ينظمها اتحاد السلة بين بطل الدوري والكأس، متمنياً أن تظهر المباراة بصورة قوية تعكس المستوى الحقيقي لكرة السلة السعودية..
وأشار الشعيل إلى إسناد اللقاء لطاقم تحكيمي مكون من عادل سليس وأحمد الصالح ومازن الأسمري، متوقعاً حضوراً جماهيرياً كبيراً خاصة وأن جماهير المدينة عرف عنها حبها وعشقها للعبة كرة السلة والتشجيع المثالي.
27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
06:15 PM
تشهد الصالة الرياضية بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز غداً السبت عند الساعة 7 مساءً، إقامة مباراة سوبر كرة السلة السعودية على كأس الهيئة العامة للرياضة والتي ستجمع فريقي أحد والفتح، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد وأعضاء مجلس الإدارة.
وينتظر أن يظهر اللقاء بصورة قوية ومتكافئة لتقارب المستوى الفني للفريقين، إضافة إلى الحضور الجماهيري.
وكان الاتحاد السعودي لكرة السلة قد أكمل كافة الاستعدادات للقاء مع مكتب هيئة الرياضة في المدينة، إلى جانب رصده مكافأة للفائز إضافة إلى كأس البطولة والميداليات الذهبية.
من جهته أوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالإله الشعيل، أن هذا اللقاء يمثل السوبرالثاني التي ينظمها اتحاد السلة بين بطل الدوري والكأس، متمنياً أن تظهر المباراة بصورة قوية تعكس المستوى الحقيقي لكرة السلة السعودية..
وأشار الشعيل إلى إسناد اللقاء لطاقم تحكيمي مكون من عادل سليس وأحمد الصالح ومازن الأسمري، متوقعاً حضوراً جماهيرياً كبيراً خاصة وأن جماهير المدينة عرف عنها حبها وعشقها للعبة كرة السلة والتشجيع المثالي.
، غداً.. صالة المدينة تشهد نهائي سوبر السلة السعودية الثاني ،
المصدر : الخليج 365
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