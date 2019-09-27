محمد بن مسعود - الدمام - بحضور عدد من منسوبات التعليم بالقسم النسائي بالمحافظة رعى مدير مركز التنمية الاجتماعية عبدالله الأمير؛ حفل جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان - غِراس؛ احتفاء بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، وعدد من منسوبات التعليم بالقسم النسائي بمحافظة صبيا. حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي، تلاه الحفل الخطابي ألقى من خلاله المدير التنفيذي للجمعية كلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والحكومة الرشيدة والشعب السعودي، داعياً الله أن يعيد علينا هذه المناسبة ونحن في أمن وأمان، وأن يعز هذه البلاد ويدفع عنها كل شر إنه ولي ذلك والقادر. Advertisements

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 08:57 PM بحضور عدد من منسوبات التعليم بالقسم النسائي بالمحافظة بالصور .. جمعية غِراس لرعاية الأيتام تحتفي باليوم الوطني بصبيا بالصور .. جمعية غِراس لرعاية الأيتام تحتفي باليوم الوطني بصبيا رعى مدير مركز التنمية الاجتماعية عبدالله الأمير؛ حفل جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان - غِراس؛ احتفاء بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، وعدد من منسوبات التعليم بالقسم النسائي بمحافظة صبيا. حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي، تلاه الحفل الخطابي ألقى من خلاله المدير التنفيذي للجمعية كلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والحكومة الرشيدة والشعب السعودي، داعياً الله أن يعيد علينا هذه المناسبة ونحن في أمن وأمان، وأن يعز هذه البلاد ويدفع عنها كل شر إنه ولي ذلك والقادر. الكلمات المفتاحية

، بالصور .. جمعية غِراس لرعاية الأيتام تحتفي باليوم الوطني بصبيا ،

المصدر : الخليج 365

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