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كشفت الإجابات عن الأسئلة الشائعة حول التأشيرة السياحية، التي تم تدشينها اليوم الجمعة، أنه لا يوجد هناك مشكلة في قدوم النساء السائحات للمملكة دون وجود مرافق.
وأكدت التعليمات أن أي امرأة تدخل السعودية ليست ملزمة بارتداء العباءة أو الحجاب، فيما يجب على النساء ارتداء ملابس محتشمة، والالتزام بلائحة الذوق العام.
27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 08:39 PM
بعد إطلاق التأشيرة السياحيةلا إلزام بالحجاب للنساء عند دخول المملكة.. والتشديد على أهمية الملابس المحتشمة
كشفت الإجابات عن الأسئلة الشائعة حول التأشيرة السياحية، التي تم تدشينها اليوم الجمعة، أنه لا يوجد هناك مشكلة في قدوم النساء السائحات للمملكة دون وجود مرافق.
وأكدت التعليمات أن أي امرأة تدخل السعودية ليست ملزمة بارتداء العباءة أو الحجاب، فيما يجب على النساء ارتداء ملابس محتشمة، والالتزام بلائحة الذوق العام.
، لا إلزام بالحجاب للنساء عند دخول المملكة.. والتشديد على أهمية الملابس المحتشمة ،
المصدر : الخليج 365
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