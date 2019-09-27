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أقامت إدارة سجن المباحث العامة بمدينة بريدة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 تحت شعار "همة حتى القمة"، وذلك بحضور عدد من محافظي محافظات منطقة القصيم، وكذلك عدد من الأعيان والإعلاميين والإعلاميات ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، بدأت المناسبة بجولة تعريفية على مواقع السجن. عقب ذلك أُقيمت مسيرة للوطن، بدأت باستعراض عسكري لمنسوبي السجن، ثم مسيرة لأبناء المنسوبين، إضافة إلى النزلاء والعاملين بالشركات المشغلة للموقع من المقيمين الذين عبّروا من خلالها عن الحب والولاء لهذا الوطن.
وأُقيم الحفل الرسمي بمنتجع إدارة الوقت، وقُدمت كامل فقراته من قِبل النزلاء، التي اشتملت على قصائد وطنية، ومسرحيات وعرض للظل، وعرض الرسم على الرمل، واختُتمت بأوبريت وطني بعنوان "أفخرُ بمجدك".
27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 08:36 PM
اشتمل على قصائد وطنية ومسرحيات واختُتم بأوبريت "أفخرُ بمجدك"شاهد.. "سجون المباحث العامة" ببريدة تقيم احتفالية لنزلائها في اليوم الوطني
أقامت إدارة سجن المباحث العامة بمدينة بريدة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 تحت شعار "همة حتى القمة"، وذلك بحضور عدد من محافظي محافظات منطقة القصيم، وكذلك عدد من الأعيان والإعلاميين والإعلاميات ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، بدأت المناسبة بجولة تعريفية على مواقع السجن. عقب ذلك أُقيمت مسيرة للوطن، بدأت باستعراض عسكري لمنسوبي السجن، ثم مسيرة لأبناء المنسوبين، إضافة إلى النزلاء والعاملين بالشركات المشغلة للموقع من المقيمين الذين عبّروا من خلالها عن الحب والولاء لهذا الوطن.
وأُقيم الحفل الرسمي بمنتجع إدارة الوقت، وقُدمت كامل فقراته من قِبل النزلاء، التي اشتملت على قصائد وطنية، ومسرحيات وعرض للظل، وعرض الرسم على الرمل، واختُتمت بأوبريت وطني بعنوان "أفخرُ بمجدك".
، شاهد.. "سجون المباحث العامة" ببريدة تقيم احتفالية لنزلائها في اليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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