إغلاق الجسر المؤدِّي للصالة الجنوبية بمطار الملك عبد العزيز اعتبارًا من غد

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إغلاق الجسر المؤدّي للصالة الجنوبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، اعتبارًا من غد السبت، لأعمال الصيانة.

وأكّدت إمارة مكة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ الحركة ستستمر عبر الطرق الفرعية للجسر باتجاه صالة السفر. وافتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد صالة رقم (1).