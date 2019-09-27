أمير نجران يتابع تأثيرات إعصار “هيكا” ويدعو لمواصلة تنفيذ خطة الطوارئ

تابع أمير منطقة نجران، رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، اليوم الجمعة، تأثيرات المنخفض الجوي، الناتج عن إعصار «هيكا» على المنطقة.

واطمأنّ أمير المنطقة على الأوضاع والمرافق وسلامة الجميع، عقب غزارة الأمطار والرياح النشطة التي شهدتها محافظة شرورة، ومراكز الربع الخالي، اليوم. وحثّ أمير المنطقة الجهات المعنية وأعضاء لجنة الدفاع المدني بالمنطقة، على مواصلة تنفيذ خطة الطوارئ المعدة للحالة المناخية الاستثنائية الحالية، ومضاعفة الجهود في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، مثمنًا تكامل كل هذه الجهات، وعملها بروح الفريق الواحد. يُشار إلى أنّه هطلت أمطار، خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، أمس واليوم، شملت مدينة نجران ومحافظات (ثار، وبدر الجنوب، وخباش)، ومراكز (عاكفة، وبئر عسكر، ومنتزه العشة)، والمراكز المجاورة لها، ارتوت على إثرها الأرض.