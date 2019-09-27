الدفاع المدني ينفي صحة مقطع حريق مترو الرياض: قديم ويعود لـ2018

كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالرياض المقدّم محمد الحمادي، حقيقة المقطع المتداول بشأن حريق اندلع في مترو الرياض، مؤكدًا أنّ المقطع قديم ويعود إلى عام 2018.
وقال متحدث الدفاع المدني، وفقًا لـ«عاجل»: «إن الدفاع المدني أخمد حريقًا محدودًا في كيابل كهرباء وموادّ عزل حراري بمبنى تحت الإنشاء، على شارع العليا العام بحي العليا، ما نتج عنه كثافة عالية من الأدخنة». مؤكدًا أنه لم يتعرض أحد لأي أَذى. وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا لحريق، قالوا إنّه اندلع في مترو الرياض، وهو الأمر الذي نفاه متحدث الدفاع المدني.
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