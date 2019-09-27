القيادة تُعزّي الرئيس الفرنسي ماكرون في وفاة جاك شيراك

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وقال خادم الحرمين: «تلقينا نبأ وفاة السيد جاك شيراك، رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد، ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن أحرّ التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

من ناحيته، قدّم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس ماكرون.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد جاك شيراك، رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».