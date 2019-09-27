بالفيديو.. نزلاء سجن المباحث العامة في جدة يحتفون باليوم الوطني بعروض فولكلورية وقصائد الشعر

احتفى نزلاء سجن المباحث العامة بمدينة ذهبان، ممثلة في أجنحة إدارة الوقت، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، في حفل شمل عرضًا فولكلوريًّا ومسيرة وطنية.

وشمل الحفل مسيرة وطنية وعروضًا فولكلورية بمشاركة رجال الأمن، وقد عبر النزلاء عن خالص انتمائهم وحبهم لهذا الوطن. ويُعنَى برنامج «إدارة الوقت» باستثمار وقت النزلاء في أنشطة متنوعة؛ لتنمية مهاراتهم.

من جانبهم، أكد النزلاء، أن التنظيم ومظاهر الاحتفال لم تشارك فيها أطراف من الخارج، ولكن جميعها جاءت من داخل السجن، مشددين على أهمية الحفاظ على الوطن الذي تربوا وتعلموا فيه، معربين عن أنهم أخطؤوا بوقوعهم في بعض الجرائم.

في الإطار ذاته، نظمت المباحث العامة بجدة حفلًا للنزلاء لمناسبة اليوم الوطني، بحضور عدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والمثقفين والمواطنين.

وبدأ الحفل بكلمة لمدير السجن، أشار فيها إلى أن تنظيم الاحتفال وتنفيذ فقراته تم بمشاركة عددٍ من أصحاب المواهب والإبداعات المختلفة في الشعر والفنون، وذلك ضمن فعاليات برنامج «إدارة الوقت»، الذي أسهم في اكتشاف المواهب وتنظيم أوقات النزلاء فيما يعود عليهم بالنفع.

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وقد ألقى أحد النزلاء كلمة نيابة عن زملائه أكد فيها الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، مشيرًا إلى أن برنامج «إدارة الوقت» فتح المجال لجميع النزلاء لتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم والاستفادة من أوقاتهم بشكل منظم، مما يجعلهم لبنة صالحة في المجتمع عند خروجهم.

إثر ذلك ألقى أحد النزلاء قصيدة فصحى ثم قصيدة شعبية لنزيل آخر، تغنَّيا فيهما بالوطن وقيادته.

ثم شاهد الحضور إنشادًا بعنوان «موطن الأمجاد» من أداء النزلاء، جسدوا خلاله مراحل تكوين هذا الوطن الشامخ، من خلال لوحات فنية تمثل جميع مناطق المملكة.

وشهد الحفل مبادرة اجتماعية من إدارة السجن؛ حيث تكفلت بكامل تكاليف زواج أحد النزلاء.