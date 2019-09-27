«إغاثي الملك سلمان» يجري 90 عملية قلب في نواكشوط.. وسفير المملكة يشيد بـ«النتائج المميزة»

تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زبن المطيري, المركز الوطني لأمراض القلب في العاصمة نواكشوط؛ لمتابعة سير الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ورافق السفير في هذه الزيارة، وزير الصحة الموريتاني الدكتور نذير حامد، بالمشاركة مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لمرضى القلب البالغين، من ذوي الدخل المحدود والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج.

واطّلع السفير الدكتور هزاع المطيري على أعمال الحملة الطبية، وما حققته من نتائج مميزة في عمليات القسطرة وجراحات القلب المفتوح، التي تجاوزت حاجز 75 عملية قسطرة تداخلية، و15 جراحة قلب مفتوح حتى خامس أيام الحملة، التي أسهمت بمعالجة العديد من الحالات الصعبة والمعقّدة.

من جهته أعرب وزير الصحة الموريتاني، عن شكره وامتنانه لحكومة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين, مشيرًا للأثر الإيجابي والفاعل الذي تركته الحملة في حياة المرضى.