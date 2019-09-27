أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة غدًا السبت.

وقالت هيئة الأرصاد، في تقرير صادر عنها اليوم: إن مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، تتأثر غدًا بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وتبوك، والشرقية، والرياض، والحدود الشمالية، والجوف والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

كما توقعت تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

Advertisements

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومناطق المملكة: