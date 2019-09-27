وزير العدل: القضاء السعودي يطبق معايير المحاكمة العادلة ويوازن بين مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة

أكد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الجمعة، أن القضاء السعودي يحفظ حقوق الإنسان ويصونها، لافتًا إلى أن هناك الكثير من القوانين السعودية التي تنص على ذلك، وتترجم المبادئ السامية لحقوق الإنسان، أعلاها النظام الأساسي للحكم الذي نص في أحد مواده بأن «تحمي الدولة حقوق الإنسان»، مشيرًا إلى أن الأنظمة الإجرائية الحاكمة للترافع في القضاء زاخرة بالنص على حقوق أطراف القضية في سائر مراحلها.

وخلال زيارته للمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية، ولقاء رئيس المحكمة العليا وعدد من المسؤولين في القضاء بالعاصمة مينسك في بيلاروسيا، قال وزير العدل: إنه من الضمانات القضائية التي ينتهجها القضاء السعودي هي حق الجميع في التقاضي، ومنها مساواة الخصوم أثناء نظر الدعوى في مجلس القضاء، والمحافظة على كرامة المتهم وصيانتها.

وأضاف: إن المرفق العدلي في المملكة شهد خلال الأعوام الماضية إطلاق وتفعيل العديد من المبادرات والمشاريع التي أسهمت في تطوير العدالة السعودية، وأحدثت نقلات نوعية في شتى المجالات العدلية، وذلك بعد الدعم الكبير الذي يلقاه هذا المرفق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وأوضح وزير العدل، أن النظام الأساسي للحكم أرسى مضامين عالية، ومبادئ نبيلة تحكم العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية، التي توضح الحرص على حماية القيم والمحافظة على الأمن، وحفظ حقوق الرعية، وتحقيق السكينة المجتمعية.

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وتابع: إن قضاءنا يطبق معايير المحاكمة العادلة، ويحفظ الحقوق، ويوازن بين الحفاظ على مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة في القضية المعروضة أمامه، فيما استعرض الوزير، اختصاصات المحاكم السعودية ودرجاتها، مبينًا أن المحكمة العليا في المملكة تختص بإقرار المبادئ والقواعد العامة في القضاء، ومراجعة بعض أنواع الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، مؤكدًا أنه يحق التقدم بالاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا في حالات حددتها الأنظمة.

واطّلع الوزير والوفد المرافق خلال الزيارة على تجربة المحاكم في بيلاروسيا من ناحية قيد الدعاوى وهندسة الإجراءات وإدارة الدائرة القضائية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مذكرة التفاهم الموقَّعة بين وزارتي العدل في المملكة وبيلاروسيا العام المنصرم، وذلك بهدف تعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من التجارب القضائية الدولية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدة القضائية والقانونية، وتدريب الكوادر البشرية؛ لتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات في الجوانب القضائية والقانونية.