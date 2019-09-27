فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية الإمارة وأداء ويدشن مواقع مجتمعي

شهد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، توقيع مذكرة التفاهم بين إمارة المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، ومثل الإمارة وكيلها الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعن المركز المدير العام المكلف المهندس إبراهيم نياز.

ونوه سمو أمير القصيم بما يتلقاه المركز من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، مشيداً بما يقوم به مركز «أداء» في سبيل دعم وتطوير الأداء الحكومي العام، متمنياً للمركز وكافة منسوبيه كل التوفيق والنجاح، مباركاً توقيع مذكرة التعاون بين إمارة المنطقة ومركز «أداء»، واستعرض مدير عام مركز «أداء» المهام والأهداف التي اشتملت على قياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها، كما اطلع سموه على «لوحة مؤشرات منصة وطني»، التي تسهم في اتخاذ قرارات تحسين جودة الخدمة، وفق ما يتم جمعه من تقييمات المستفيدين.

من جانبه، قدم المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المهندس إبراهيم نياز الشكر والعرفان والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على تفضل سموه بمباركته الاتفاقية، مؤكداً على أن توجيهات سموه تمثل حافزاً لمنسوبي الإمارة، وتعطي مركز «أداء» أهمية مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيد. وأكد نياز أن المركز يعمل وفق منهجية موحدة لقياس أداء الأجهزة العامة، مبيناً أن مركز أداء يعمل على إصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الإستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.

تدشين حسابات «مجتمعي»

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نوه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بجهود القيادة ـ أيدها الله ـ على تعزيز وتنمية العمل الاجتماعي ونشره بين أبناء دوت الخليج، كونه أحد أهم المظاهر الاجتماعية التي تسهم في تعزيز التعاون والتكافل وانتشار القيم الاجتماعية النبيلة بين أفراد المجتمع، مؤكداً سموه على أن الأعمال الخيرية التي يقوم بها شباب وفتيات دوت الخليج تعكس وفاء وقيماً نبيلة حثنا عليها ديننا الحنيف، متأملاً سموه على مواصلة تعزيز مثل هذه الأعمال الخيرة وغرس ممارستها لدى الجيل، مؤكداً على أن مؤسسة مجتمعي هي أحد الأعمال الخيرة والتي قدمت لخدمة هذا المجتمع وفي شتى الأعمال الخيرية، مقدماً شكره وتقديره لكل فرد من أفراد هذا دوت الخليج المبارك والذين يسعون لخدمة المجتمع وفي كافة المجالات، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك الجهود وأن يوفق الجميع لكل خير، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

جاء ذلك خلال تدشين سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة موقع مؤسسة الأمير فيصل بن مشعل الخيرية «مجتمعي» عبر الشبكة العنكبوتية، وحساب المؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ‪@mojtamae‬، بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة إبراهيم بن سعد الماجد، والتي تهتم في خدمة المجتمع السعودي ومساعدته على حل قضاياه وتطويره مهارياً ورعاية مواهب أفراده وتعزيز قيم الخير فيهم.

من جانبه قدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير فيصل بن مشعل المجتمعية «مجتمعي» إبراهيم بن سعد الماجد شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وسعيه الدائم إلى إيجاد بيئة جاذبة خادمة للأعمال الاجتماعية والخيرية، مشيراً على أن المؤسسة هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني في المملكة والتي تسعى لخدمة المجتمع بجميع فئاته وقضاياه وتساهم في تأهيل الشباب والفتيات وتطويرهم، ليكونوا أكثر إنتاجية وعطاء لأنفسهم ووطنهم.