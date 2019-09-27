

أكرا 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية

حضر الحفل معالي نائب رئيس جمهورية غانا محمود باومييا، وكبار الشخصيات في الدولة، وسفراء من الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى غانا وعدد من المواطنين السعوديين.

وألقى السفير مشعل كلمة بهذه المناسبة عبّر من خلالها عن أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

20:13ت م

0114



أكرا 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية في العاصمة الغانية أكرا.حضر الحفل معالي نائب رئيس جمهورية غانا محمود باومييا، وكبار الشخصيات في الدولة، وسفراء من الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى غانا وعدد من المواطنين السعوديين.وألقى السفير مشعل كلمة بهذه المناسبة عبّر من خلالها عن أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.// انتهى //20:13ت م0114

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / سفارة المملكة في غانا تقيم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.