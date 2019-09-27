السعودية اليوم / جامعة القصيم تختتم معرضها الطلابي



بريدة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب، في البهو الرئيسي بالمدينة الجامعية أمس, معرض اليوم الوطني 89، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها الجامعة بمناسبة اليوم الوطني، بحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين, حيث استمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.

واشتمل على مجموعة من الفعاليات، شملت أركان للفن التشكيلي والتصوير والمسرح والمسابقات والرسومات اليدوية وكلمة الوطن، إضافة إلى عرض لوحات تحكي عن الدولة

وأوضح المشرف العام على معرض اليوم الوطني الدكتور علي بن فريح العقلاء عميد شؤون الطلاب، أن المعرض استهدف فئة الشباب لتعزيز قيمة المواطنة لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم في حب الوطن في هذا اليوم.

// انتهى //

19:57ت م

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بريدة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساختتمت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب، في البهو الرئيسي بالمدينة الجامعية أمس, معرض اليوم الوطني 89، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها الجامعة بمناسبة اليوم الوطني، بحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين, حيث استمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.واشتمل على مجموعة من الفعاليات، شملت أركان للفن التشكيلي والتصوير والمسرح والمسابقات والرسومات اليدوية وكلمة الوطن، إضافة إلى عرض لوحات تحكي عن الدولة السعودية الأولى، والدولة السعودية الثانية، والدولة السعودية الثالثة، وعرض لوحات بصور ملوك هذه البلاد وإنجازاتهم منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - والملوك من بعده، إضافة إلى عرض المشاركات الطلابية التي تجاوزت 160 مشاركة، عبر فيها الطلاب عن حبهم وانتمائهم للوطن.وأوضح المشرف العام على معرض اليوم الوطني الدكتور علي بن فريح العقلاء عميد شؤون الطلاب، أن المعرض استهدف فئة الشباب لتعزيز قيمة المواطنة لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم في حب الوطن في هذا اليوم.// انتهى //19:57ت م0113

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.