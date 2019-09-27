

جنيف 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً تقدمت به الدول العربية يقضي بمواصلة تقديم الدعم التقني لبناء القدرات إلى الحكومة اليمنية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق

لضمان مواصلة تحقيقاتها في الانتهاكات.

ورحب القرار بالتعاون بين حكومة اليمن والمفوضية السامية والآليات الدولية لحقوق الانسان، ويحيط علماً بالتقرير السابع للجنة الوطنية للتحقيق.

وطالب جميع الأطراف في اليمن بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 تطبيقا كاملاً، مما سيسهم في تحسين حالة حقوق الانسان، وتنفيذ اتفاق استوكهولم، والتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع.

من جانبه وجه وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر الشكر للدول العربية على دعمها الدائم لليمن، مؤكداً على استعداد الحكومة اليمنية الدائم للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، واهتمامها أيضاً بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

// انتهى //

19:54ت م

0112





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس حقوق الانسان يعتمد قراراً بمواصلة تقديم الدعم التقني لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.