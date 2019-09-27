اليوم الوطني / أهالي مركز السّهي يحتفون بذكرى اليوم الوطني الـ89



‎السّهي 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس‎

احتفى أهالي مركز السهي التابع لمحافظة صامطة أمس ، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، بحضور محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعله ، وذلك بشاطيء السهي.‎

وأكد رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد السهلي خلال الحفل أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة لتأسيس الدولة ، وانطلاقتها نحو البناء والتنمية والتطور والازدهار ، رافعًا التهنئة للقيادة الرشيدة وأبناء الوطن كافة.

وشهد الحفل تكريم أبناء وذوي الشهداء ، والفائزين في المسابقات المصاحبة لاحتفال اليوم الوطني ، فيما تضمن الحفل قصائد شعرية وطنية وأوبريت فني برفقة الفنون الشعبية.

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19:49ت م

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