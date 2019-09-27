السعودية اليوم / السفير العلي يلتقي وفد غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة



تونس 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي بمقر السفارة اليوم، وفد من غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة برئاسة مدير عام الغرفة هشام كعكي الذي يزور تونس في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع غرفة التجارة والصناعة في تونس.

وتناول اللقاء نشاط غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة ودورها في دعم العلاقات التجارية بين المملكة العربية

// انتهى //

19:30ت م

0106



تونس 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي بمقر السفارة اليوم، وفد من غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة برئاسة مدير عام الغرفة هشام كعكي الذي يزور تونس في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع غرفة التجارة والصناعة في تونس.وتناول اللقاء نشاط غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة ودورها في دعم العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.// انتهى //19:30ت م0106

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