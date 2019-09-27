السعودية اليوم / وكيل أمين منطقة الجوف ورئيس رابطة سدر الجوف يناقشان سبل التعاون بينهما في العمل التطوعي



سكاكا 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

التقى وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي بن قايض الشمري بمكتبه بالأمانة أمس, رئيس رابطة سدر الجوف التطوعية سلطان الدهيليس, بحضور وكيل الأمين للتخطيط المدن المهندس محمد البراهيم ومدير عام الحدائق والتجميل المهندس عواد اللاحق.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطط الأمانة ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء لزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة بداية من مدينة سكاكا يليها محافظات وقرى المنطقة، كما تناول اللقاء مذكرة التعاون بين الأمانة و الرابطة من خلال دعم وتدريب الراغبين في أعمال التطوع بمبادرة التشجير, وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

وأوضح رئيس الرابطة الهدف من إنشاء رابطة سدر التي تعنى بتوسعة المساحات الخضراء وزراعة مايزيد عن مليون شجرة خلال عشر سنوات من خلال فرقها التطوعية في المحافظات والمراكز والبالغ عددها 8 وإنشاء المشاتل, إضافة إلى إقامة الورش والدورات التثقيفية لأبناء المنطقة.

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19:24ت م

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