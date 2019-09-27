اليوم الوطني / مركز قنا بمحايل يحتفل باليوم الوطني الـ 89



محايل 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

احتفل أهالي مركز قنا التابع لمحافظة محايل أمس, بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بحضور رئيس المركز عبد الله بن عايض عسيري, وذلك بمقر المركز الحضاري التابع للبلدية.

وانطلقت الفعاليات التي نظمتها البلدية بمسيرة الوفاء التي شارك بها رئيس المركز ورئيس البلدية ومديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهالي ، فيما تجول رئيس المركز على المعارض واطلع على أقسامها وأركانها.

عقب ذلك توالت فقرات الحفل من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية الوطنية التي نالت استحسان الجميع، كما قُدمت عدد من الفقرات والعروض الترفيهية . وأوبريت وطني بعنوان " قوة وهمه " للشاعرين حسين ومفرح صمان بمشاركة إحدى الفرق الشعبية.

وأوضح رئيس المركز أن اليوم الوطني مناسبة تتكرر لتجديد الولاء والحب للقيادة التي صنعت وطنًا وضع مكانته بين دول العالم المتقدم وأصبح بين الدول التي تسهم في الأعمال الإنسانية في مختلف بقاع الأرض.

وأشار إلى أن مناسبة اليوم الوطني فرصة لتجدد غرس الولاء لهذا البلد في نفوس الأبناء والتأكيد علي عدم الانجراف خلف تيارات هدامة تسعى لنشر الفوضى وإعاقة قطار التنمية في مختلف المجالات، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وفي نهاية الحفل كرمت البلدية رئيس المركز وعدد من المشاركين الذين ساهموا بنجاح الحفل بدروع تذكارية.

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19:23ت م

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