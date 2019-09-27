السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة كفر قدوم وإصابة العشرات بالاختناق



قلقيلية 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق.

وأفادت مصادر محلية في البلدة بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق وجرى علاجهم ميدانياً.

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19:05ت م

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