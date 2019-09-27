

الحُرّث 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

شارك محافظ الحُرّث إبراهيم بن يحيى الألمعي أمس، في فعاليات الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، الذي نظمه مستشفى الحُرّث العام.

وافتتح الألمعي المعرض المصاحب مطلعًا على محتوياته من المجسمات والمطبوعات والصور الوطنية ، فيما قدم مدير المستشفى خالد الحارثي عرضًا عن إنجازات المستشفى خلال الأعوام الماضية ، والخِدْمات الصحية المقدمة للمرضى.

وشمل الحفل عرضًا فنيًّا وطنيًا ، وتكريم المتعاونين مع المستشفى.

// انتهى //

19:00ت م

0094





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / محافظ الحُرّث يشارك منسوبي المستشفى العام في الاحتفاء باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.