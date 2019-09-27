17 #وظيفة شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن

2019-09-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير- الصيانة والدعم الفني (حائل).

. مهندس صيانة (الجبيل).

. مشغل- معدات (الجبيل).

. مدير الامتثال/ تنفيذي (جازان).

. مدير- العمليات التقنية والتحسين (جازان).

. أخصائي أول- تقنية المعلومات (الجبيل).

. مشرف- صيانة الأجهزة (جازان).

. مهندس أول- كهرباء (جازان).

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. فني ثالث- الكهرباء والأجهزة (جازان).

. فني رابع- الكهرباء والأجهزة (جازان).

. أخصائي ثاني- التكامل (الرياض).

. أخصائي- حماية البيانات والدعم (الجبيل).

. مسؤول- السلامة والصحة والبيئة (الرياض).

. مشرف- التحليلات (الجبيل).

. مهندس أول- عمليات الأنابيب (حائل).

. أخصائي الزراعة (الرياض).

. مدير- السلامة والصحة والبيئة والجودة (حائل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)