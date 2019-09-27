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بث مباشر.. مؤتمر إعلان تفاصيل إطلاق التأشيرة السياحية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للسياحة، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل إطلاق التأشيرة السياحية في المملكة.
ومن المتوقع أن يُسمح لمواطني 49 دولة (معظم دول أوروبا إضافة إلى أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزلندا وبعض الدول الآسيوية) بالحصول على التأشيرة مباشرة من خلال المطارات الدولية في الرياض والمدينة المنورة وجدة والدمام وعبر منفذي البطحاء وجسر الملك فهد.
ويمكن لمواطني الدول الأخرى الحصول على التأشيرات السياحية من خلال سفارات المملكة وقنصلياتها في بلادهم خلال مدة لا تتجاوز يومين.
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